I consiglieri regionali PD ricordano Lorenzo Rovagnati

I consiglieri regionali del Partito democratico Matteo Daffadà, Barbara Lori, Andrea Massari esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’imprenditore Lorenzo Rovagnati e dei piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto ieri sera a Castelguelfo di Noceto nel parmense.

«Siamo vicini alla famiglia delle vittime in questo momento di dolore. Ricordiamo l’impegno di Lorenzo Rovagnati nella storica impresa di famiglia insieme al fratello Ferruccio e alla mamma. Da 30 anni i Rovagnati avevano scelto di condividere con il territorio parmense non solo un ramo dell’attività imprenditoriale ma anche, in particolare con la comunità di Noceto il sostegno allo sviluppo di attività ricreative, sportive, culturali e sociali. Lorenzo Rovagnati aveva raccolto il testimone dal padre Paolo, la passione per il lavoro, la visione e la propensione all’innovazione. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza anche ai soccorritori e alle forze dell’ordine, che sono intervenuti con tempestività e grande professionalità e umanità.