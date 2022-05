I Consorzi della Coppa di Parma e del Salame di Felino a Cibus

Dal 3 al 6 maggio 2021, tra gli oltre 30 Consorzi di Tutela presenti a Cibus, di cui nove legati al mondo dei salumi, ci saranno anche i Consorzi di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP: due eccellenze made-in-Parma, pronte a farsi apprezzare dai 70.000 visitatori, tra professionisti del food, retail e ho.re.ca., attesi nella città emiliana. Cibus si conferma infatti l’evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano.

In fiera, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP disporranno di due spazi espositivi al padiglione 2, rispettivamente stand N 040 e N 038.

Come spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, «Dopo due anni, Cibus torna ad avere una reale dimensione internazionale: Parma si prepara infatti ad accogliere 2.000 top buyer stranieri. Il nostro comparto punta molto alla crescita dell’export, che attualmente incide per l’8% circa del giro d’affari: Cibus rappresenta quindi l’occasione per dare nuovo impulso alle attività di networking b2b, allacciando relazioni con prospect stranieri. In particolare, i mercati per noi prioritari sono quello europeo e, in Nord America, quello canadese. L’auspicio è quello di ottenere presto l’autorizzazione alla commercializzazione negli Stati Uniti».

Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP, sottolinea la particolare valenza di essere a Cibus: «Siamo a Parma, il territorio che da secoli è culla del Salame Felino IGP: soltanto qui troviamo la passione, il know-how, che si tramanda di generazione in generazione, e le condizioni microclimatiche ideali che rendono possibile la produzione di un salame dalle caratteristiche uniche, per dolcezza e delicatezza. Essere qui a Cibus, per noi del Consorzio significa ribadire il forte legame territoriale con la Food Valley Parmense. E sono contento che la risposta del mondo dei salumi sia stata coesa: oltre a numerose aziende private, sono nove i Consorzi di Tutela che hanno scelto di promuoversi a Cibus. Inoltre, ASSICA presenterà uno studio sui consumi di carne e salumi in Italia. In un momento caratterizzato da dinamiche particolari, e penso alle conseguenze della pandemia, all’aumento dei costi di filiera e all’emergenza peste suina, i produttori di salumi si dimostrano capaci di fare squadra per ripartire insieme».