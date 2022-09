I Consorzi della Coppa di Parma e del Salame di Felino al Salone del Gusto di Torino

La Regione Emilia-Romagna porta in vetrina a Terra Madre – Salone del Gusto la propria eccellenza nell’arte della norcineria. Sono ben nove, infatti, i salumi DOP e IGP che saranno oggetto di focus a Torino, nell’ambito della manifestazione promossa da Slow Food. Tra loro – ed è una prima volta assoluta – la Coppa di Parma IGP e il Salame Felino IGP, protagonisti nel pomeriggio di sabato 24 settembre. In collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, alla Caccia e alla Pesca della Regione Emilia-Romagna, i rispettivi Consorzi di Tutela organizzano infatti due approfondimenti tematici, che saranno seguiti da degustazioni di prodotto: un’occasione per incontrare un pubblico qualificato, sensibile a temi come il legame con il territorio, la tradizione secolare, l’eccellenza delle materie prime e l’attenzione quasi sartoriale alle produzioni. Il primo appuntamento è quello delle h 13:15 di sabato 24 settembre, a cura del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP. Seguirà, alle h 13:45, quello dedicato al Salame Felino IGP. A fare da teatro a entrambi i momenti sarà lo spazio istituzionale della Regione Emilia-Romagna al Parco Dora, stand B5.

Come spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, «Dopo una pausa di due anni, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, torniamo con piacere ad accostarci al mondo di Slow Food: al fianco dell’associazione internazionale che ha fatto della difesa del cibo ‘buono, pulito e giusto’ la propria missione, abbiamo infatti partecipato alle edizioni 2018 e 2019 di Vinitaly, organizzando degustazioni per gli operatori di settore. A Torino, il Consorzio di Tutela avrà l’occasione di raccontarsi e di far apprezzare la Coppa di Parma IGP a un selezionato pubblico di 25 persone, che potranno poi diventare ambasciatori della nostra eccellenza».

Un pensiero condiviso da Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP, che sottolinea l’importanza di cogliere questi momenti: «Abbiamo l’occasione di ritagliarci una vetrina all’interno di quella che, a livello mondiale, è percepita come la manifestazione per eccellenza dedicata al cibo di qualità: già essere a Torino, dove il Consorzio è un esordiente assoluto, è una conquista significativa. Per questa opportunità voglio quindi ringraziare la Regione Emilia-Romagna, sempre in prima linea nella promozione delle 44 DOP e IGP del proprio territorio».