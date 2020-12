I Folletti carichi di doni per i pazienti del Covid Hospital e dell’Ospedale dei bambini

Sono arrivati con un camper per poter scaricare tutti i giochi che avevano portato perché, come dice la presidente Enza Salvati “Non vogliamo lasciare indietro nessuno”.

Sacchi pieni zeppi di regali per tutti i pazienti dei reparti pediatrici dell’Ospedale dei bambini e altrettanti sacchi, anzi ancora di più, per i pazienti ricoverati al Barbieri oggi Covid Hospital. E così hanno consegnato alla direttrice del Covid Hospital Tiziana Meschi e alla coordinatrice infermieristica Tiziana Vallara che, con l’aiuto del personale sanitario si faranno ambasciatrici di farle avere ai pazienti, oltre 200 set per l’igiene personale con una letterina di auguri degli alunni della Scuola Primaria Bruno Ferrari di Langhirano insieme a 8 casse bluethoot.

“Un regalo molto gradito oltre che molto utile”, ha dichiarato Tiziana Vallara guardando il contenuto di quei regali da cui spuntavano salviettine, pettine, gel disinfettante o spazzolino da denti. “Un’attenzione in più che rivolgiamo alle persone soprattutto a quelle che non possono avere il supporto dei famigliari. E un grazie per le casse che ci consentono di portare la musica in tutti i corridoi del Barbieri”.

Pacchi ancora più grandi per l’Ospedale dei bambini dove i regali sono stati consegnati alle coordinatrici infermieristiche Giuseppina Nicosia, Maria Luisa Zou e Claudia Marcatili e ai direttori della Neonatologia Serafina Perrone e della Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi affinché si facciano carico di farli avere ad ogni bambino. Un impegno che il personale si è preso con il sorriso sulle labbra ringraziando a nome di tutti i colleghi dei reparti pediatrici per questo pensiero che è diventata una piacevole consuetudine.

“I regali consegnati dall’associazione I folletti – ha dichiarato la presidente Enza Salvati – sono il frutto di uno sforzo corale e vorrei ringraziarli uno a uno ma sono troppi. Cito solo la ditta Barilla di Parma per tutte le dolcezze donate, le maestre e gli alunni delle classi 4 A, 4 E e 3 D della Scuola Primaria Bruno Ferrari di Langhirano con la preside Marianna Rusciano, per la realizzazione dei meravigliosi biglietti di Auguri per i pazienti; i sindacati della Polizia di Stato FSP, USIP e SIAP e infine, ma non per ultimo, tutti gli amici, i volontari, le persone che sono venute a conoscenza dell’iniziativa e che hanno voluto partecipare affinché Babbo Natale anche in questo anno così triste, possa portare un piccolo sorriso ed una speranza ai pazienti ricoverati in Pediatria e nel Reparto Covid dell’Ospedale di Parma”.