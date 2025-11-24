I gatti più belli del mondo in una Esposizione Internazionale a Collecchio

Il Palasport di Collecchio si prepara ad accogliere un evento straordinario: l’Esposizione Internazionale Felina, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino i gatti più belli del mondo, provenienti da allevamenti di prestigio e accompagnati dai loro orgogliosi proprietari.

Organizzata sotto l’egida del World Cats Federation (W.C.F) una delle principali associazioni feline internazionali, l’Esposizione vedrà la partecipazione di giudici esperti, pronti a valutare eleganza, temperamento e caratteristiche morfologiche delle razze più affascinanti: dal maestoso Maine Coon al raffinato Persiano, passando per il grande gatto americano Maine Coon, l’esotico Bengal, piccolo leopardo in miniatura, il misterioso Sphynx, e tante altre razze tutte affascinanti.

Molti anche i cuccioli partecipanti a questa Expo, teneri batuffoli di pelo dai molteplici colori.

Potrete non solo ammirare i gatti ma anche assistere alle varie gare e premiazioni per le diverse categorie.

L’ingresso è aperto al pubblico con biglietto acquistabile in loco al Palasport in Via Don Giovanni Minzoni.

Gli amanti dei felini, le famiglie e i curiosi sono invitati a vivere un weekend all’insegna della bellezza, della dolcezza e della passione per i gatti.

📍 Palasport di Collecchio (PR) – Via Don Giovanni Minzoni n.civ. 12

📅 Sabato 29 e Domenica 30 novembre 2025

🕘 Ingresso pubblico dalle 10:00 alle 18:20

Per informazioni:

📧 felinaeventi@gmail.com

🌐 www.felinaeventi.it

Facebook: