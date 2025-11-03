“I Giocatori”: Carlo Ferrari porta in scena il gioco e la finzione teatrale al Teatro del Tempo

Sabato 8 novembre 2025 alle 21 e domenica 9 novembre alle 17, il Teatro del Tempo di borgo Pietro Cocconi ospita “I Giocatori”, uno spettacolo ideato, scritto e diretto da Carlo Ferrari, con la partecipazione di Carlo Ferrari e Savino Paparella, e la collaborazione tecnica e luci di Erika Borella. La produzione è a cura di Loft/Progetti&Teatro.

“I Giocatori” propone un’esperienza teatrale e metateatrale che esplora il gioco come attività ricreativa e di competizione, con obiettivi e regole rigorosamente definite. Lo spettacolo si sviluppa in tre atti, con tre giocate e un finale, mettendo in scena dialoghi che mettono in discussione il confine tra realtà e finzione. Come sostiene il sociologo Bateson, il gioco richiede consapevolezza della sua natura fittizia, una “metacomunicazione” che rivela il “come se” delle azioni simulate, creando un mondo irreale in cui ciò che accade può apparire reale.

Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere: “La vita non è un gioco”, oppure “la vita è un gioco”, oppure ancora “si può giocare con la vita e poi morire per gioco, o farsi ammazzare dal gioco”. In questo intreccio tra teatro e realtà, ogni azione diventa parte di un gioco che può rivelarsi sorprendentemente fatale.

La prenotazione obbligatoria al numero 340 3802940. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.teatrodeltempo.com o contattare teatrodeltempo@libero.it.