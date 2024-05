I giovani di Traversetolo festeggiano l’arrivo dell’estate in Corte Agresti

Un benvenuto all’estate, e allo stesso tempo un “arrivederci” alla scuola, con giochi, sport, musica e tanto altro ancora, per trascorrere un pomeriggio divertente in compagnia. Lo Spazio ragazzi e il Centro giovani Freetime di Traversetolo vi invitano alla “Festa dell’estate”, che si svolgerà sabato 4 giugno 2024 dalle 16.30 alle 19 in Corte Agresti, negli spazi della biblioteca. I giochi da tavolo saranno “guidati” dai Parmagamers e alla musica ci penserà il gruppo “Off-Topic”, la band dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo.

L’evento rientra tra le attività del progetto “Giovani in biblioteca”, realizzato dai Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo, in partnership con Azienda Pedemontana sociale, per ampliare gli spazi e offrire nuovi servizi alle fasce di età 14-17 e 18-35 anni. Un progetto finanziato, attraverso un bando, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’ingresso alla festa sarà, ovviamente, libero e gratuito.