I giovani e le giovani di DiscoverEU MeetUps in Municipio

L’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi, accompagnata dal Delegato del Sindaco alle Relazioni Istituzionali Leonardo Spadi, questa mattina ha accolto, nella Sala del Consiglio Comunale, i ragazzi e le ragazze del MeetUp che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Parma.

I MeetUp sono eventi organizzati nell’ambito di DiscoverEU, un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani e alle giovani diciottenni l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. L’evento organizzato nella nostra città ha come titolo “The Art and Safety of Food” (Arte e sicurezza alimentare) e permette ai partecipanti e alle partecipanti di approfondire la cultura gastronomica di Parma – Città Creativa UNESCO per la gastronomia – e le strutture che si occupano di informazione e di educazione alimentare.