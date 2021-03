I gruppi di centrosinistra: “Una casa della salute per ogni quartiere di Parma”

I dati sulla pandemia mostrano quotidianamente, da ormai più di un anno come la fragilità conviva con noi. Il sistema sanitario si è trovato davanti a difficoltà inimmaginabili e questo periodo ha palesato la straordinaria attualità del dibattito pluriennale politico e scientifico sulla revisione del sistema socio sanitario territoriale.

In questo senso, si sta affermando, positivamente, l’idea che ogni quartiere di Parma venga dotato di una Casa della Salute: una proposta che sottoscriviamo da quando ci siamo candidati in consiglio comunale e che con differenti storie personali, abbiamo portato avanti in questi anni.

Un sistema assistenziale periferico di riferimento di quartiere o di territorio, completo, “grande”, bello, adatto per l’attività ambulatoriale ma anche per le patologie della senilità e con letti osservazioni (Ospedale di Comunità). Strutture che già oggi potrebbero fare la differenza in termini di relazione assistenziale, così importante per la prevenzione.

Ma in una fase di progettazione è giusto provare anche ad andare oltre.

Il modello che in campagna elettorale avevamo proposto per la casa della Salute del quartiere San Leonardo ci sembra ancora di forte attualità. Proponevamo all’epoca di farne un centro multi funzione in cui i cittadini potessero trovare un presidio sanitario h 12 o 24, insieme ad altre funzioni come consultorio, strutture per la riabilitazione, assistenza psicologica, mediatori culturali, per arrivare alla sede della biblioteca di quartiere e servizi comunali.

Un’idea che si sposa con una idea di Città vivibile in 15 minuti, sostenibile sul piano della mobilità e dei tempi di vita, nella quale alla voce benessere siano associati il lavoro, il reddito, ma anche l’accesso e la vicinanza ai servizi fondamentali come quelli sanitari, domiciliarità, protezione e sicurezza, minore inquinamento e verde pubblico.

In quest’ottica, le Case della Salute, intese come Case della Salute della Comunità, potrebbero diventare occasione di rigenerazione urbana e sociale capace di configurare nuove identità e centralità urbane evitandone il confinamento al solo ambito sanitario ma promuovendo un’idea di città salubre e del benessere.

È chiaro che si tratta di una idea complessa e che il primo obiettivo da raggiungere è quello di dotare ogni quartiere delle case della salute. Tuttavia la sperimentazione nella sanità oggi potrebbe rappresentare il denominatore per progettare una città completamente diversa che si rialza dalla macerie dopo la pandemia.

Bruno Agnetti

Capogruppo Parma Protagonista

Fabrizio Pezzuto

Capogruppo Parma Unita

Lorenzo Lavagetto

Capogruppo Partito Democratico