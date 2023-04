I gruppi di minoranza: “A Felino non siamo tutti/e veri cittadini”

A Felino non tutte e tutti, siamo “veri“ cittadini. Questo è ciò che è emerso nel Consiglio del 14/03/2023, quando l’attuale amministrazione di cdx ha approvato la modifica al regolamento delle Consulte di Partecipazione, su cui hanno lavorato per oltre un anno! Le Consulte di partecipazione sono lo strumento con cui le cittadine/i di ogni frazione e del capoluogo possono fare proposte e richieste, interagendo in modo attivo con chi amministra.

Volute dalle precedenti amministrazioni erano state regolamentate in modo da consentire un’ampia partecipazione.

Al regolamento pre-esistente sono stati aggiunti 2 punti che rendono incompatibile l’accesso alle Consulte per coloro che ricoprono cariche politiche di qualsiasi natura e agli iscritti, nelle liste elettorali delle ultime elezioni comunali. Grazie a queste “modifiche“, abbiamo ora un regolamento di NON Partecipazione.

L’aver preso posizione, in una lista o in un’associazione politica, mettendosi a disposizione del proprio paese, esercitando un sacrosanto diritto personale, è quindi, una colpa anziché un merito.

Il Sindaco Casolari, inoltre, riteniamo abbia offeso molte/i con l’affermazione “cittadini veri“, come se chi si interessa alla vita del proprio paese fosse un cittadino/a “non vero“.

I capigruppo consiliari Trombi (Fare Felino), Della Ghezza (Insieme per Felino) e l’indipendente Campari, hanno respinto e respingono con forza queste forme discriminatorie e antidemocratiche

nei confronti delle cittadine/i.

Ufficio Stampa