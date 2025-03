“I like Parma” 13ª edizione: guide turistiche cercasi per visite originali

In vista della XIII edizione di I Like Parma del 5 e 6 aprile prossimi, che il Settore Cultura e Turismo dedicherà alla storia del cinema in città, è stato pubblicato un avviso pubblico (scadenza 17 marzo p.v.) dedicato alle guide turistiche professionali allo scopo di raccogliere proposte originali di visite guidate dedicate a location legate a grandi artisti che hanno reso celebre Parma nel panorama cinematografico internazionale e a film che hanno avuto la città come protagonista. Potranno rispondere all’avviso i soggetti in possesso delle abilitazioni necessarie alla professione di guida turistica. Per chi fosse interessato link e info qui:

link: https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/avviso-informativo-di-raccolta-di-proposte-di-visite-guidate-per-cittadini-e-turisti-in-occasione-di-i-like-parma-5-6-aprile-2025