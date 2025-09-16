I Like Parma: 7 percorsi con visite guidate per un weekend in Oltretorrente

Il lungo weekend di I Like Parma in Oltretorrente proporrà sabato 27 e domenica 28 settembre anche sette itinerari tematici accompagnati ed illustrati da guide turistiche professionali a cura del Servizio Turismo e Marketing del Comune di Parma.

Per sceglierli e prenotarli rivolgersi allo IAT (tel 0521.218889 da lunedì a domenica dalle 9 alle 19) o utilizzare la app Parma Welcome.

Ecco i percorsi in programma:

La Montmartre di Parma. Non solo la fatica del vivere, non solo problemi sociali l’Oltretorrente è stato ed è luogo di artisti, creativi, tutto da scoprire. Da secoli questo quartiere è stato un territorio di esperimenti architettonici di altissimo livello, il luogo di nascita e di attività di pittori, letterati, musicisti e musicofili, professionisti e dilettanti: una fonte di ispirazione, uno stimolo potente alla creatività. L’itinerario partirà dai capolavori ospitati in Santa Maria delle Grazie, e da uno sguardo, almeno in esterno, alle altre chiese fortemente volute dai duchi Farnese per riqualificare questa “altra Parma” e ricorderà i luoghi di parmigiani più e meno celebri che hanno lasciato il segno.

L’Oltretorrente Farnesiano. Dal Ponte Verdi a Borgo Tanzi (Casa Natale Toscanini sino a Oratorio di Santa Maria delle Grazie terminando con la Chiesa Francescana Santissima Annunziata).

Le donne dell’Oltretorrente Dal Giardino Ducale attraverso vicoli e piazze, sulle tracce delle donne che hanno fatto grande l’Oltretorrente

La Francigena in Oltretorrente: da Santa Croce al Ponte Romano, luoghi di devozione e ospitalità Il percorso si sviluppa lungo l’antico tracciato urbano della via Francigena, facendo tappa presso i luoghi simbolo di ospitalità e di devozione risalenti all’epoca dei pellegrinaggi, ancora esistenti o attestati dalle fonti storiche.

Da San Giacomo alle torri dei Paolotti, sulle tracce di antichi ricoveri in Oltretorrente Alla scoperta delle antiche forme di assistenza pubblica in città.

Orienteering alla scoperta del Parco Ducale Visita guidata formato bambino per conoscere divertendosi la storia del giardino dei Duchi di Parma. Ad ogni bambino verrà fornita una mappa del parco, nella quale sono indicati dei punti numerati che raggiungeremo insieme. In ogni punto troveremo una bandierina, e andremo a popolare la mappa con le immagini di tutti i punti di interesse del parco.

L’Oltretorrente Farnesiano: a Porta Santa Croce, il Giardino e il Palazzo Ducale e le chiese “sponsorizzate” dai duchi Una porta, tre chiese, un ricercato giardino all’italiana e un palazzo famoso per la fontana ornata da 3000 fogli d’oro e un gran numero di statue.