“I maestri del barocco”: Martedì 12 marzo all’Auditorium del Carmine

Martedì 12 marzo alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, un nuovo appuntamento della stagione “I Concerti del Boito” a cura del Conservatorio di Parma. Sarà la volta del concerto “I Maestri del Barocco”, con Pietro Corna (oboe) e Riccardo Doni (organo e clavicembalo) impegnati in un programma dedicato ad autori barocchi e tardo-barocchi tedeschi, francesi e italiani.

Si ascolteranno infatti la Partita III in re minore per oboe e organo di Johann Wilhelm Hertel (1727 – 1789), il Preludio e Fuga in do minore BWV 549 per organo di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), la Sonata in fa maggiore per oboe e organo di Charles Bochsa (? – 1821), la Sonata in la minore per oboe e basso continuo di Georg Philipp Telemann (1681 – 1767), la Sonata in sol minore per oboe e basso continuo di Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) e la Sonata in sol maggiore per oboe e basso continuo di Giuseppe Sammartini (1693 – 1751).

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dalla prof.ssa Ilaria Poldi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e programma completo: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it.