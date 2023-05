“I mercoledì con la scienza”: due appuntamenti in Sala Civica Bizzozero organizzati dal circolo Uaar

Il circolo locale di Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), con il patrocinio del Comune di Parma, organizza due appuntamenti con la scienza, ad ingresso gratuito, il 17 e il 24 maggio alle ore 21h00 presso la Sala Civica Bizzozero (via Antonio Bizzozero, 3/5, quartiere Cittadella, Parma).

1) 17 Maggio:

ESOBIOLOGIA: VERSO ALTRI MONDI ALLA RICERCA DELLA VITA.

a cura di Valerio Pecoraro

Si indagherà sull’origine della vita sulla Terra e su quali caratteristiche il fenomeno “vita” abbia in relazione agli ambienti extraterrestri alla luce delle più recenti scoperte in campo biologico e astronomico. L’Esobiologia, infatti, è lo studio delle reazioni fisiologiche degli organismi viventi portati nello spazio interplanetario o su altri pianeti ma è, soprattutto, il ramo della biologia che indaga sulle possibilità di vita extraterrestre. Ovvero: sui corpi celesti possono esistere organismi viventi? Come questi hanno avuto origine e quale relazione essi eventualmente hanno con gli organismi terrestri?

https://www.uaar.it/appuntamenti/2023-05-17-parma-mercoledi-scienza-primo-appuntamento/

2) 24 maggio:

COS’È LA RICERCA SCIENTIFICA. COME DAVVERO FUNZIONA LA SCIENZA.

a cura di Saverio Bettuzzi

Mentre il nostro mondo corre sempre più veloce grazie alla scienza, pochi sanno veramente cosa sia e come funziona. La scienza è forse l’oracolo moderno? Se è così, allora bisogna sapere che lingua parla. E, soprattutto, a quali domande può (o non può) dare risposte?

https://www.uaar.it/appuntamenti/2023-05-24-parma-mercoledi-scienza-secondo-appuntamento/

Uaar è un’associazione di promozione sociale che rappresenta le ragioni dei cittadini non credenti e difende la laicità dello Stato e il pensiero scientifico e razionale ispirandosi a valori quali l’autodeterminazione; il rispetto dei diritti umani; la democrazia; il pluralismo; l’uguaglianza; le libertà di coscienza, di espressione e di ricerca; l’acquisizione della conoscenza attraverso il metodo scientifico; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali.