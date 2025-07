I mercoledì del Museo Guatelli, il 16 luglio: “Le belle bandiere, canto per la vita di Pasolini”

Collecchio La rassegna “I mercoledì del Museo Guatelli” prosegue mercoledì 16 luglio alle 21 con lo spettacolo di teatro-canzone “Le belle bandiere; canto per la vita di Pasolini” di e con Rocco Rosignoli e Miriam Camerini.

Scritto nel 2022, in occasione del centenario della nascita di Pasolini, lo spettacolo celebra la vita di questo personaggio fondamentale del dopoguerra, partendo da un episodio storico.

Il 7 febbraio 1945 sul fronte orientale italiano diciassette militi della brigata partigiana Osoppo venivano uccisi da altri partigiani della Brigata Garibaldi, in quello che resterà famoso come l’Eccidio di Porzùs.

Tra i nomi delle vittime spiccano quello di Francesco De Gregori, zio del cantautore, e di Guido Pasolini, fratello maggiore di Pier Paolo.

Da questa pagina oscura della nostra storia partirà il racconto della vita e delle opere di Pasolini, autore tra i più tormentati della sua generazione.

Attraverso la lettura di estratti delle sue opere, di poesie articoli romanzi e saggi, attraversando le canzoni scritte da lui e a lui dedicate, ma anche altre canzoni dell’epoca, che mettono in rilievo il suo profondo legame con la cultura popolare, Miriam Camerini e Rocco Rosignoli mettono in scena un omaggio ad un artista che nella vita ha esplorato ogni mezzo di comunicazione messo a sua disposizione dall’epoca in cui viveva.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; dalle 20 possibilità di cenare o di un fresco ristoro a base di anguria e frutta, con le proposte di “Cuochi in fuga”. Per informazioni: tel. 350 128 7867 e-mail info@museoguatelli.it