I mercoledì di luglio fra teatro, musica e letteratura al Museo Guatelli

Il Museo Guatelli che per tutti i mercoledì di luglio propone una serie di iniziative culturali tra teatro, musica, racconti, atmosfere estive, accompagnate da fresche fette d’anguria. Per serate fuori dal tempo.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 2 luglio sarà lo spettacolo teatrale «Un mese esatto. Viaggio nella pianura», tratto da Il poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni, di e con Carlo Ferrari che porterà in scena un viaggio nella direzione della via pedemontana che attraversa le città. Storie a non finire, storie che vengono raccontate a un tale che viene chiamato Savini, che vuole sapere notizie sui pozzi che parlano, che ti chiamano per nome, lui, che vede le bottiglie sul fondo, di tutti quelli che sono naufragati, marinai contadini ma anche gente importante.

Si prosegue mercoledì 9 con i burattini del teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall’Argine e lo spettacolo, per bambini e adulti, «Safari» che racconta del capocomico Lomé, alle prese con il problema di rendere attuale il suo teatrino di burattini. Burattinai saranno Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini, con le musiche di Luca Maini.

Mercoledì 16 toccherà allo spettacolo-concerto «Le belle bandiere; canto per la vita di Pasolini» di e con Rocco Rosignoli con Miriam Camerini: attraverso la lettura di estratti delle sue opere, di poesie articoli romanzi e saggi, attraversando le canzoni scritte da lui e a lui dedicate, Miriam e Rocco scelgono di celebrare la vita di questo personaggio fondamentale del dopoguerra a partire dal 2022, centenario della sua nascita.

Mercoledì 23 luglio è quindi in programma la presentazione del libro «Quello che le donne chiedono» di Maria Luisa Bompani in dialogo con Lia Simonetti, con letture a cura dei volontari dell’Associazione Amici di Ettore Guatelli e del Museo. Protagoniste di questo libro sono le cose: l’autrice ci invita ad ascoltarle perché, ci suggerisce, solo grazie a loro possiamo salvarci dal quotidiano delirio del consumo di oggetti.

A chiudere la rassegna, mercoledì 30, per i «Racconti d’estate» dell’Associazione il Cercalibro sarà ospite il poeta curdo-siriano Hisam Jamil Allawi con «Poesia che r*esiste»: Una serata dedicata alle testimonianze di persone che hanno preso scelte di vita radicali attraverso i racconti e le poesie di Allawi, poeta, scrittore che da diversi anni vive a Parma. Hisam testimonierà della sua terra madre, della sua lingua madre: nostalgia e speranza per il futuro si intrecciano indissolubilmente per disegnare nuove traiettorie di vita. La rassegna, resa possibile grazie a Fondazione Monteparma e Carlo Oppici Soluzioni in verde, vedrà in tutte le serate la collaborazione di Fruits Park e Cuochi in Fuga.

Tutte le serate inizieranno alle 21.

Info: 350 1287867; info@museoguatelli.it