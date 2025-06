“I miei anni ’70” recital con Mario Mascitelli e canzoni dal vivo eseguite da Stefano Bernardini

Ritorna in scena, dopo alcuni anni, un grande classico del teatro del Cerchio: il recital di Mario Mascitelli I miei anni 70, accompagnato dal vivo dalla voce di Stefano Bernardini. L’appuntamento con questo divertente e nostalgico racconto dell’infanzia e giovinezza vissuta negli anni 70, in cui molti si potranno riconoscere, è per venerdì 27 giugno alle 21 al Teatro del Cerchio, nell’ambito della rassegna Spazi d’Ozio.

Rivivere gli anni del cambiamento, del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Un viaggio attraverso i ricordi felici del “mangiadischi”, delle Barbie, della TV a colori e del gettone del telefono che non ci rendeva schiavi di una suoneria. Un sottile piacere nello scoprire come si viveva allora e di come le mode cambino e, con esse, cambi il nostro modo di intendere la moda. Come si immaginava il futuro? Certo diverso dal nostro presente e forse più vicino al domani.