I Nas comminano sanzione da 2400 euro a un panificio di Monticelli per varie irregolarità

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità unitamente al personale della Compagnia di Parma, nel corso dei controlli finalizzati al rispetto delle norme igienico sanitarie, hanno effettuato delle ispezioni ai panifici della zona di Monticelli Terme.

Ad un 48enne legale rappresentate di un panificio del paese, al termine dei controlli, sono stati sequestrati amministrativamente circa 21 chili, per un valore commerciale di oltre 500 euro, di prodotti alimentari confezionati tutti decorsi di validità. Inoltre è stata riscontrata la mancanza, per i 4 dipendenti, degli attestati di formazione per il personale alimentarista. All’interessato sono state elevate sanzioni per un importo di 2400 euro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma