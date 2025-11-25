I Nostri Borghi: cena Magical Mistery Tour 2, un nuovo successo

Domenica sera tutto esaurito al ristorante Bequadro di piazzale Goito a Parma per la seconda riuscitissima serata del Magical Mystery Tour 2, organizzata dall’associazione I Nostri Borghi col patrocinio del Comune di Parma e dedicata ai Beatles e alla cucina d’autore. Lo chef Roberto Pallini ha ideato e preparato sette piatti di raffinata cucina abbinati ad altrettanti vini speciali ispirandosi alle immortali canzoni dei Beatles che hanno fatto da sottofondo alle portate, rispettandone perfettamente i tempi di uscita ai tavoli. Il magico percorso culinario e musicale ha stupito e soddisfatto pienamente i numerosi commensali presenti che hanno viaggiato musicalmente nel tempo, mentre le canzoni seguivano il ritmo del suggestivo menu in un caleidoscopio di sensazioni che hanno toccato tutti i cinque sensi.

Sono stati eseguiti brani tra i più famosi e conosciuti dell’immenso repertorio dei quattro baronetti di Liverpool, rispettando l’ispirazione dei testi. La bravura del trio composto da Luca Savazzi, Leonardo Savazzi e Stefano Carrara, accompagnati dalla suadente voce della cantante Letizia Brugnoli, ha condito perfettamente il tutto.

La serata si è conclusa con i saluti del presidente dell’associazione I Nostri Borghi, Fabrizio Pallini, che si è complimentato con il titolare del Bequadro, Gianluigi Piazza, per aver colto l’importanza della iniziativa, con lo chef Roberto Pallini e con tutto lo staff dell’associazione per la perfetta organizzazione della bella e particolare iniziativa. All you need is love e Let it be hanno chiuso la serata coinvolgendo tutti i presenti in un sentito coro.