I Nostri Borghi, “Natale in Vetrina Crociata: ultimi coupon per votare

Il concorso «Natale in Vetrina Crociata», ideato dall’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Parma Calcio 1913, anche per questa edizione si avvia verso il termine: l’ultimo coupon sarà pubblicato sulla Gazzetta di Parma mercoledì 10 gennaio.

Fra i partecipanti troviamo l’Unione Parkinsoniani, associazione di volontariato che da trent’anni si occupa a Parma di sostegno e assistenza ai malati di Parkinson, che così descrive il proprio progetto nella vetrina della Valenti Orologi, in via Bixio 63: «anche il Parma Calcio, squadra amata della nostra città, ha nel DNA l’inclusione e la solidarietà verso realtà cittadine beneficiarie delle varie iniziative che la società mette in campo.

La vetrina allestita grazie all’iniziava dell’associazione I Nostri Borghi e con la disponibilità e collaborazione della gioielleria Valenti di via Nino Bixio, rispecchia ed evidenzia l’assonanza di intenti delle due realtà che si trovano affiancate senza soluzione di continuità nella vetrina. Una luce calda che richiama l’atmosfera natalizia, il materiale informavo dell’Unione Parkinsoniani, la predominanza dei colori societari del Parma nelle decorazioni e i begli oggetti griffati Parma Calcio stanno a indicare che essere solidali porta sempre a fare gol».

Deliziosa la vetrina dei Putén di Borogh, in via D’Azeglio 104, tappezzata dai disegni di Greta, Giulia, Giacomo, Aida e altri, che fra auguri, magliette, alberi di Natale e lo stadio Tardini hanno espresso una creatività gioiosa e genuina.

La maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913 e i colori della città fanno come sempre da filo conduttore degli allestimenti, visibili anche nella gallery fotografica sul sito www.inostriborghi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione.