I nuovi Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città ricevuti in municipio

Il Sindaco Federico Pizzarotti e l’Assessora, con delega alla scuola, Ines Seletti, hanno ricevuto, questa mattina, in municipio, i nuovi Dirigenti scolastici che sono stati nominati dall’Ufficio scolastico regionale ed hanno preso servizio, lo scorso primo settembre, in diversi Istituti comprensivi della città.

Al momento ha preso parte anche la nuova Dirigente della Scuola per l’Europa, professoressa Roberta Fantinato.

I nuovi dirigenti scolastici sono: la professoressa Manuela Nardella dell’Istituto Comprensivo di via Bocchi; la professoressa Cinzia Campanini dell’Istituto Comprensivo Verdi; il professore Maurizio Olivieri dell’Istituto Comprensivo Parma Centro; il professor Bruno Demasi dell’Istituto Comprensivo Toscanini e la professoressa Margherita Vitale dell’Istituto Comprensivo Parmigianino.

L’incontro è stata l’occasione per dar loro il saluto di benvenuto da parte dell’Amministrazione Comunale. Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo in cui sono state gettate le basi in vista di future collaborazioni.

Al momento hanno preso parte il Dirigente ai Servizi Educativi, Roberto Barani, e la Responsabile ai Servizi per la scuola, Erika Azzali.