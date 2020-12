I pensieri di Natale dei bambini dell’Anna Frank nello scrigno dei sogni sotto l’Albero di piazza Garibaldi

Pensieri, sogni e desideri dei bambini sotto l’albero di Natale. Il Sindaco, Federico Pizzarotti, con l’Assessore alla Scuola, Ines Seletti e l’Assessore al Commercio, Cristiano Casa, hanno salutato, questa mattina, i bambini delle classi 2^ B e 4 ^ B dell’Anna Frank che hanno riposto i loro pensierini di Natale nella cassetta dei sogni, situata alla base dell’albero di piazza Garibaldi.

Sempre in mattinata Sindaco e Assessore Seletti hanno fatto tappa alla scuola primaria Adorni ed alla scuola statale dell’infanzia San Paolo per portare gli auguri dell’Amministrazione ai bambini della città

In piazza Garibaldi i bambini dell’Anna Frank hanno vissuto un momento toccante: hanno imbucato nella cassettina rossa le loro richieste in forma di pensieri e disegni, speranzosi che vengano esauditi. Fino al 6 gennaio lo scrigno sarà pronto a ricevere i disegni e le rappresentazioni di desideri, pensieri e sogni per l’anno 2021, soprattutto dei più piccoli, che vorranno lasciare, nella cassetta rossa il loro messaggio di speranza per la Città.

Tutti i “sogni” raccolti diventeranno, dopo l’Epifania, una mostra in città visitabile da tutti per accogliere e condividere gli sguardi dei bambini su questo tempo.

“L’Amministrazione Comunale – hanno sottolineato Sindaco, Assessore Seletti e Assessore Casa – ha pensato ai più piccoli ed alla necessità di vivere il Natale nella sua essenza più vera, riscoprendolo proprio attraverso i pensieri dei bambini ed i loro messaggi di speranza, nella prospettiva di una ripartenza”.