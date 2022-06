I portavoce M5S dell’Emilia-Romagna fedeli a progetto politico M5S di Conte, nessuno sta con Di Maio

I portavoce del MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna a tutti i livelli, confermano la loro piena adesione e condivisione al progetto politico del MoVimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte.

Lo hanno rimarcato con una nota ufficiale: “Nessuno dei portavoce del MoVimento 5 Stelle ha scelto di seguire l’iniziativa politica del Ministro Luigi Di Maio, di cui prendiamo atto ma che non possiamo in alcun modo condividere poiché del tutto estranea e contraria ai principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle.

Mai ci apparterranno le logiche trasformiste e dei giochi di palazzo che riteniamo connotazione propria della vecchia politica dalla quale teniamo in maniera netta a rimarcare la nostra distanza.

Il dibattito interno a ciascun partito rappresenta per noi elemento imprescindibile della sintesi politica, ma riteniamo che in alcun caso lo stesso possa legittimamente sfociare in attacchi – finanche infondati – diffusi a mezzo stampa al fine di screditare il proprio leader politico, ponendosi in tal modo in contrasto con le nostre principali disposizioni statutarie.

Al momento del voto gli elettori ci hanno conferito un mandato ben preciso. Le nostre energie e il nostro lavoro sono e saranno sempre orientate a perseguirlo fino in fondo.

Riponiamo piena fiducia in Giuseppe Conte la cui leadership è stata legittimata anche dal voto della nostra base, certi che sia la persona migliore per rappresentare come primo portavoce gli ideali e le battaglie del MoVimento 5 Stelle”.

