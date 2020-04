I prodotti “Bontà di Parma” di Food Farm donati a famiglie in difficoltà e anziani

Sono tante le azioni di solidarietà nella nostra provincia in questa emergenza sanitaria coronavirus.

Così il Polo Agroindustriale Galilei-Bocchialini e il Consorzio di imprese FOOD FARM SCPA hanno donato prodotti della linea Bakery del Consorzio a marchio “Bontà di Parma” alla Onlus “Emporio Solidale di Parma, un’associazione di volontari che li distribuirà casa per casa alle famiglie in difficoltà e agli anziani che si trovano ad affrontare in solitudine questo difficile momento.

La Dirigente scolastica del Polo Agroindustriale Galilei-Bocchialini Anna Rita Sicuri ha ribadito che”“la scuola c’è. Non si ferma nemmeno quando la richiesta di aiuto si fa sentire: anche questo è un esempio importante per i giovani, un richiamo al senso di responsabilità e all’importanza della solidarietà”.

“Food Farm è una realtà che, attraverso un rinnovato ed innovativo rapporto fra mondo della Scuola e mondo dell’impresa, ha saputo mettere i giovani del nostro territorio al centro di un progetto che sta avendo riscontri ed apprezzamenti su tutto il territorio nazionale” dichiara Luca Ruini, Presidente di Food Farm. “I prodotti realizzati dai giovani del Food Farm e donati all’Emporio Solidale di Parma sono un messaggio pieno di speranza in questo drammatico momento in cui anche le prospettive future vacillano.”

Food Farm è un LTO (Laboratorio per l’Occupabilità) che vuole essere vero e proprio luogo di incontro fra le necessità formative delle aziende del settore e la Scuola.

Grazie alla filiera corta, Food Farm 4.0 garantisce la produzione e la lavorazione dei frutti della terra in un modo semplice, ma antico: conserve, marmellate come fatte in casa, succhi di frutta, passata di pomodoro, formaggi e prodotti da forno.