I promotori della proposta di legge “Diritto a Stare Bene” in municipio

Il Sindaco Michele Guerra ha ricevuto, questa mattina in municipio, i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare “Diritto a Stare Bene”. Erano presenti Francesco Maesano ed il professor Paride Braibanti.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “La raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Diritto a Stare Bene” rientra in un progetto che centra perfettamente uno dei grandi temi della nostra contemporaneità. Viviamo in un mondo sopraffatto da stimoli che ci arrivano da ogni parte, da luoghi reali e sempre più da spazi virtuali e che toccano in profondità la nostra psiche, la nostra identità, la nostra capacità di stare in relazione con gli altri, creando anche dei gravi sentimenti di malessere che investono ogni età, ogni categoria. Se fosse possibile avere il supporto pubblico che serve dal punto di vista psicologico rispetto a questi temi, la società sarebbe migliore, sia dal punto di vista della convivenza sociale, che dello sviluppo culturale, economico e lavorativo. La proposta di legge mette sul tavolo un tema importante per l’Italia, già sviluppato in altri Paesi europei. Auguro, quindi, che la raccolta firme possa avere un ampio successo”.

Francesco Maesano ha ricordato che per firmare è possibile fare riferimento a: info@dirittoastarbene.it – https://dirittoastarebene.it/

Il progetto mira a istituire una rete psicologica pubblica, gratuita e accessibile, riconoscendo il benessere psicologico come un diritto fondamentale e un bene collettivo da garantire a tutte e tutti.

L’intento è di offrire servizi di supporto psicologico gratuiti e capillari su tutto il territorio nazionale e in diversi contesti, tra cui: infanzia, adolescenza e genitorialità; lavoro; sport; ospedali; persone con disabilità e anziane; carceri; situazioni di emergenza.

La campagna di raccolta firme punta a raggiungere 50.000 sottoscrizioni, necessarie per presentare la proposta di legge al Parlamento.