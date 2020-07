I prossimi appuntamenti dello Street Talk di Andrea Villani

Dopo due puntate registrate in studio la troupe di Cinemania Studios ha registrato “live” la terza puntata della XIII stagione de Lo Street Talk di Andrea Villani.

Successo di pubblico assicurato per il format ormai consolidato nel tempo che in questa puntata ha avuto come ospiti il Sindaco Federico Pizzarotti, con cui si è conversato a proposito del suo ultimo libro “Il meglio deve ancora venire” (Piemme), Michele Guerra che ha presentato “Il limite dello sguardo” (Rodolfo Cortina Editore) e con l’esperta di marketing e comunicazione Raffaella Billa.

Nel corso della vivace e piacevole conversazione sono stati illustrati diversi propositi e progetti riguardanti Parma 2020+21 mentre il Sipario d’autore è stato riservato all’assessore alla Cultura di Salsomaggiore Terme Pasquale Gerace. Le musiche sono state eseguite dal gruppo marchigiano Mauri Mines e la sua band.

Domenica 19 luglio la quarta puntata ospiterà l’autore di “Crozza nel paese delle meraviglie” Claudio Fois, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e la pittrice Alexia Solazzo.

Il sipario d’autore sarà riservato a Sandro Pezzarossa mentre le musiche saranno eseguite dai Me, Pek e Barba. Le riprese del programma tv “Lo Street Talk di Andrea Villani” sono libere al pubblico e saranno realizzate tra piazza del Popolo e viale Romagnosi a iniziare dalle 18,20.

La trasmissione andrà poi in onda, in tutta Italia su 18 emittenti.