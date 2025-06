I residenti di Parma città crescono: 202.000 nel 2025

Al 1° gennaio 2025 la popolazione residente iscritta all’Anagrafe del Comune di Parma ha superato quota 202.000, confermando una dinamica demografica in costante evoluzione.

In un contesto nazionale segnato da decrescita e invecchiamento, Parma si distingue per la sua capacità attrattiva e per una composizione sociale sempre più articolata, frutto dell’apporto fondamentale delle migrazioni e della presenza straniera. I dati ufficiali restituiscono l’immagine di una città vitale, inclusiva e in trasformazione, con una struttura familiare che cambia, una popolazione che invecchia ma si diversifica.

I dati sono stati illustrati da Marco Bosi, Assessore alla Statistica del Comune di Parma, e da Lara Berzieri dell’Ufficio Statistica Comune di Parma.

Il “Bilancio demografico: la popolazione residente a Parma al 1 gennaio 2025” è consultabile sul sito del Comune di Parma al seguente link: https://www.comune.parma.it/it/argomenti/statistica/demografia/bilancio_demografico



Marco Bosi, Assessore alla Statistica del Comune di Parma, ha dichiarato: “Parma ha superato i 202.000 residenti. Si conferma una città in crescita da un punto di vista demografico, attrattiva, dinamica e in trasformazione, in controtendenza rispetto al quadro nazionale. La crescita è trainata dalle migrazioni, anche da altri Comuni, e da una struttura sociale sempre più articolata. Cambiano le famiglie – sempre più piccole e unipersonali – e cresce la popolazione anziana, con oltre il 22% degli abitanti sopra i 65 anni. Il Bilancio demografico rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare le politiche del futuro con particolare riguardo al welfare, inclusione e servizi di prossimità. Le previsioni demografiche di ISTAT, inoltre, ci confortano in quanto confermano la tendenza in crescita della popolazione residente nei prossimi quindici anni”.

Crescita demografica: trend e dinamiche

L’incremento demografico osservato dal 1982 è stato particolarmente marcato a partire dagli anni 2000, con una sola battuta d’arresto nel 2020 a causa della pandemia. Tale crescita è dovuta esclusivamente al saldo migratorio positivo, che ha compensato costantemente un saldo naturale (nascite meno decessi) negativo negli ultimi vent’anni.

Composizione delle famiglie

Le famiglie registrate sono 96.985, con una dimensione media stabile di 2,1 membri. Le famiglie unipersonali rappresentano la tipologia prevalente (44%). Le coppie formalmente unite – con o senza figli – costituiscono il 40% del totale.

Struttura per età e genere

La popolazione femminile è lievemente prevalente (51,5%). L’età media è di 45,2 anni: 46,8 per le donne e 43,5 per gli uomini. I minori di 15 anni sono il 12% della popolazione (24.579 persone); gli over 65 sono 45.388 (22,5%).



L’indice di vecchiaia (cioè l’indicatore demografico che misura il grado di invecchiamento di una popolazione) è pari a 185 anziani ogni 100 giovani: ogni 100 giovani sotto i 15 anni, ci sono 185 anziani con 65 anni o più, evidenziando un significativo squilibrio generazionale, tipico dei paesi e delle città in cui la natalità è bassa e l’aspettativa di vita elevata.

L’indice di dipendenza è un indicatore demografico che misura il rapporto tra la popolazione “dipendente” (cioè non attiva per età) e la popolazione in età lavorativa (considerata “attiva”). Nel caso di Parma, al 1° gennaio 2025, l’indice di dipendenza è pari a 53. Questo significa che ogni 100 persone in età lavorativa (15-64 anni) devono teoricamente sostenere 53 persone non attive per età, cioè bambine, bambini, adolescenti, anziane e anziani. È un indicatore molto rilevante in ambito economico e sociale, perché fornisce una misura del “carico” demografico che grava sulla popolazione attiva.

Prosegue l’invecchiamento della popolazione, con un aumento della quota di ultra ottantacinquenni (dal 2,9% del 2001 al 4,1% nel 2025) e una piramide demografica che evidenzia una struttura sempre più “adulta”.

Popolazione straniera: incidenza e caratteristiche

La popolazione di cittadinanza straniera residente al 1° gennaio 2025 è di 36.327 persone, pari al 18% del totale. Un dato significativamente superiore alla media nazionale (circa 9%) e risultato di un trend di crescita costante negli ultimi vent’anni. Le prime tre comunità straniere per numerosità sono: Romania: 5.315 residenti; Moldavia: 2.928; Filippine: 2.873.

Le donne straniere sono leggermente prevalenti (50,4%). Le persone straniere hanno un’età media di 35,9 anni, oltre 11 anni in meno rispetto agli italiani. I minorenni stranieri rappresentano il 22% di tutti i minorenni della città.

Distribuzione territoriale

La popolazione si distribuisce nei quartieri cittadini con una concentrazione maggiore a Lubiana (13,5%), Cittadella (12,4%) e San Leonardo (10,5%).