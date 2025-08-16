I residenti di Parma pagano una media di 62 euro per multe stradali all’anno. A Siena 171 euro

Il Dipartimento nazionale per gli Affari Interni e Territoriali fornisce i dati degli incassi dei Comuni dalle multe stradali (anno 2024).
Se prendiamo in considerazione il valore medio per abitante, in testa alla classifica troviamo Siena, in Toscana, con 171,02 euro di multe per residente.
Al secondo posto Firenze con 169,77 euro.
Al terzo posto c’è Milano con 149,75 euro per residente.
Pavia (Lombardia): 99,20 euro per residente.
Padova (Veneto): 93,98 euro euro per residente.
Grosseto (Toscana): 89,40 euro per residente.
Bologna (Emilia-Romagna): 89,23 euro per residente.
Potenza (Basilicata): 80,98 euro euro per residente.
Pistoia (Toscana): 79,59 euro per residente.
Mantova (Lombardia): 77,87 euro per residente.
Parma si colloca sui 61,99 euro per residente. PrD