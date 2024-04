“Il sistema degli appalti pubblici e privati. Laboratorio Montechiarugolo”: il 10 aprile incontro a Basilicanova

La logica degli appalti e subappalti favorisce l’illegalità, pezzi interi della nostra economia sono nelle mani della criminalità organizzata, non solo nel settore delle costruzioni, come ampiamente dimostrano alcune inchieste giudiziarie partite proprio dalla nostra provincia.

Quanto successo di recente nel cantiere Esselunga di Firenze dimostra che siamo in presenza di una degenerazione del sistema, ma il Governo su tale tema non ha fatto e non ha intenzione di fare nulla, la patente a punti su morti e feriti sul lavoro mostra una cultura aberrante e la precedente riforma del codice appalti, con l’innalzamento sconsiderato della soglia per l’affidamento diretto e con la normalizzazione del subappalto a cascata, rappresenta plasticamente tale cultura.

In tale quadro, quanto fatto nel territorio di Montechiarugolo con l’Amministrazione Comunale per gli appalti pubblici e con All Food in un settore che da tempo si presta alla precarizzazione dei rapporti di lavoro e che ha registrato l’affidamento di interi stabilimenti produttivi a filiere di appalti di dubbia legalità, che hanno regolarmente scaricato i costi di un tale sistema del tutto fuori controllo su lavoratrici e lavoratori, assume una importanza del tutto particolare e mostra un’attenzione a questi temi certamente da parte della CGIL, ma anche di molti amministratori del territorio e, va detto, anche un alto livello di attenzione da parte delle forze dell’ordine locali. Attenzione che altrove è complicato registrare nel diffuso e generale contesto di difficoltà in cui versano gli organi ispettivi ministeriali.

Per parlare di tutto questo e approfondire la possibile estensione delle buone prassi ad altri contesti analoghi è in programma per il prossimo mercoledì 10 aprile, alle ore 10, nella sala Amoretti di via Giovanni Falcone, 2 a Basilicanova, un incontro dal titolo “IL SISTEMA DEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI. LABORATORIO MONTECHIARUGOLO”, promosso da CGIL zona Langhirano Collecchio insieme a FLAI CGIL Parma, con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo.

Ad introdurre la mattinata sarà Vincenzo Vassetta, segretario confederale CGIL zona Langhirano Collecchio, cui seguiranno gli interventi di Daniele Friggeri, Sindaco Montechiarugolo, Alberto Volpi, Presidente Allfood, Matteo Lanini, Segretario generale FLAI CGIL Parma, Paola Bergonzi, Segreteria confederale CGIL Parma. I lavori vedranno le conclusioni di Paride Amanti, della Segreteria confederale CGIL Emilia-Romagna, e Vincenzo Colla, Assessore alle Attività produttive e lavoro dlela Regione Emilia-Romagna.