Identificato l’autore dell’investimento del pedone a Fidenza che era scappato

Attorno alle ore 20 di ieri sera, un cittadino ha chiamato il 112 riferendo di un investimento di pedone a Fidenza, occorso in via Caduti di Cefalonia. I militari dell’aliquota radiomobile, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato una Seat, con il parabrezza sfondato, ferma in mezzo alla strada, e un uomo riverso dall’altra parte della carreggiata, vicino al marciapiede, in condizioni gravi.

I testimoni, assiepatisi sul luogo del sinistro, hanno riferito che l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali, 50 metri circa più indietro, quando è stato impattato a forte velocità dalla vettura, che lo ha trascinato per diverse decine di metri. Il conducente, dopo essersi fermato, si era avvicinato alla vittima, per poi fuggire a piedi abbandonando in macchina, cellulare ed altri effetti personali.

Dopo che personale del 118 ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma, i militari della Compagnia di Fidenza, con personale in borghese e in uniforme, si sono attivamente dedicati alla ricerca del fuggitivo, avviando tutte le procedure utili a individuare e localizzare il conducente della macchina, che in base alle testimonianze raccolte sarebbe dovuto essere un magrebino regolare e residente a Fidenza.

Nel corso della notte i Carabinieri, hanno raccolto ulteriori elementi indizianti nei confronti del presunto autore dell’investimento, risultato essere proprio il proprietario della Seat, ricercandolo senza sosta presso le abitazioni di parenti e conoscenti, e monitorando la sua abitazione di residenza.

Alle prime ore del mattino, vistosi braccato, senza cellulare né portafogli, il cinquantenne marocchino non ha potuto fare altro che avviarsi verso la caserma stessa, ove i militari lo hanno denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. L’investito, un quarantenne residente a Fidenza originario dell’est Europa, operato d’urgenza, versa ancora in condizioni particolarmente critiche all’ospedale di Parma.