“Identità di genere e comunicazione istituzionale”: se ne parla in un appuntamento sulla pagina facebook Città di Parma.

È in programma mercoledì 31 marzo alle 17, sulla pagina Facebook Città di Parma, l’incontro dal titolo: “Genere e comunicazione istituzionale”, volto ad illustrare i risultati del percorso sul linguaggio di genere intrapreso dal Comune di Parma.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di fornire alle/ai dipendenti del Comune di Parma gli strumenti linguistici necessari per l’adozione, in tutta la comunicazione istituzionale del Comune, di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere, contribuendo alla realizzazione di un cambiamento culturale che si rifletta in maniera positiva sulla vita familiare, lavorativa e sociale delle donne e degli uomini che vivono e lavorano nel territorio e alla parità di diritti fra donne e uomini.

Durante il corso sono stati approfonditi gli aspetti del linguaggio di genere e la costruzione di competenze culturali e linguistiche, le strategie per l’uso del genere grammaticale nella comunicazione quotidiana e istituzionale, fino alla riformulazione e riscrittura dei documenti.

Dopo i saluti di Elly Schlein Vice Presidente della Regione Emilia Romagna, Barbara Lori Assessora alle Pari Opportunità dell’Emilia Romagna, Marco Giorgi Direttore Generale del Comune di Parma e Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e alle Pari Opportunità del Comune di Parma, interverrà Cecilia Robustelli, linguista e docente dell’Università Di Modena e Reggio Emilia che ha curato l’attività formativa del corso “Genere e Comunicazione Istituzionale”.

Nell’occasione sarà presentato un libretto contenente le linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo della Prof.ssa Cecilia Robustelli e i risultati del percorso formativo. Il libretto sarà a disposizione del personale del Comune di Parma.