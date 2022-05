Igiene delle mani: il personale del Maggiore testimonial della campagna

In un video le immagini delle numerose iniziative di prevenzione e sensibilizzazione mentre la facciata del Maggiore si tinge di arancione per il 5 maggio, Giornata mondiale dell’igiene delle mani

“Unite for safety: clean your hands!”: è questo lo slogan promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Giornata mondiale dell’Igiene delle Mani, che come ogni anno si celebra il 5 maggio. Sono molteplici le azioni messe in campo all’Ospedale Maggiore promosse dall’unità operativa di Igiene Ospedaliera e Medicina Preventiva, in collaborazione con il Governo Clinico e il Servizio Farmacia.

L’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani è stata posta proprio dagli operatori sanitari dell’Ospedale di Parma che sono diventati protagonisti e testimonial d’eccezione della campagna, partecipando ad un concorso fotografico interno che è stato condiviso in un video.

Anche l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” ha aderito all’iniziativa con il gioco: i piccoli pazienti hanno espresso la loro creatività disegnando una cartolina dedicata con una cornice che riporta le parole della “Filastrocca delle mani pulite”, i disegni elaborati sono stati esposti nell’atrio del Padiglione (in collaborazione con Giocamico).

Inoltre, per far luce sull’importanza di questa buona pratica, il Padiglione direzione di via Gramsci si tinge di arancione – colore simbolo della sicurezza delle cure – mentre in corrispondenza degli accessi al pubblico sono stati collocati gli striscioni multilingue con lo slogan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Pochi secondi salvano vite: lava le tue mani”. Sempre al Maggiore, è stato distribuito nelle aree ambulatoriali gel idroalcolico in formato tascabile con cartoline informative per una corretta igiene delle mani. In occasione della giornata, tutti i professionisti dell’Ospedale hanno applicato sulla divisa le spillette della campagna “Uniti per la sicurezza, lava le tue mani”.