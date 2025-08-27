Il 1° settembre Cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri” di Piazza Garibaldi

Lunedì 1 settembre, in piazza Garibaldi, è in programma la cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri di Piazza Garibaldi”, in occasione dell’ottantunesimo anniversario dell’eccidio.

L’iniziativa è promossa da Comune di Parma, Provincia di Parma e ANPI, comitato provinciale di Parma.

Verrà ricordato il sacrificio dei Partigiani antifascisti fucilati in piazza il 1 settembre 1944 dalla Brigata Nera: Giuseppe Barbieri 30 anni, Vincenzo Ferrari 41 anni, Gedeone Ferrarini 39 anni, Afro Fanfoni 40 anni, Eleuterio Massari 42 anni, Ottavio Pattacini 38 anni e Bruno Vescovi 19 anni.

Il ritrovo è fissato alle 10 sotto i Portici del Grano, da dove si formerà il corteo che si dirigerà in piazza Garibaldi, con sosta davanti alla lapide commemorativa, presente all’ingresso del Palazzo del Governatore, per la deposizione di una corona sulla lapide che ricorda l’eccidio.

A seguire, presso la sala del Consiglio Comunale, sono previsti gli interventi di Michele Alinovi, Presidente del Consiglio Comunale di Parma, di un rappresentante della Provincia di Parma e di Nicola Maestri, Presidente ANPI Provinciale Parma. L’orazione ufficiale sarà a cura di Domenico Vitale, Direttore di ISREC Parma.