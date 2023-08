Il 1° settembre in Piazza Garibaldi la cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri”

È in programma venerdì 1° settembre, in piazza Garibaldi, la cerimonia di commemorazione dei “Sette Martiri di Piazza Garibaldi”. Verrà ricordato il sacrificio dei Partigiani antifascisti fucilati in piazza il 1° settembre 1944 dalla Brigata Nera: Giuseppe Barbieri 30 anni, Vincenzo Ferrari 41 anni, Gedeone Ferrarini 39 anni, Afro Fanfoni 40 anni, Eleuterio Massari 42 anni, Ottavio Pattacini 38 anni e Bruno Vescovi 19 anni.

Il ritrovo è fissato alle 10,15 sotto i Portici del Grano, dove si formerà il corteo che si dirigerà in piazza Garibaldi, con sosta davanti alla lapide commemorativa, presente all’ingresso del Palazzo del Governatore.

La cerimonia di commemorazione avrà luogo alle 10,30 alla presenza dei famigliari dei Sette Martiri e delle massime autorità cittadine, accanto ai rappresentanti delle Associazioni Partigiane.

Per le istituzioni cittadine interverranno: per il Comune di Parma, Michele Alinovi, Presidente del Consiglio Comunale; Gianpaolo Cantoni, per la Provincia di Parma, Consigliere con delega alla Partecipazione; Nicola Maestri, Presidente ANPI Parma; Ilaria La Fata, presidente Centro Studi Movimenti, effettuerà l’orazione ufficiale, in rappresentanza delle associazioni.

La cerimonia si concluderà con la declamazione dei nomi dei Sette Martiri, scanditi dal rintocco del campanone civico del Palazzo del Governatore.