Il 10 dicembre nuovo sciopero del settore igiene ambientale, presidio davanti alla sede Iren

Nonostante la grande partecipazione allo sciopero e ai presidi dei servizi ambientali organizzati in tutta Italia il 17 ottobre, con cui le lavoratrici e i lavoratori hanno dato prova della loro determinazione nel sostenere le istanze sindacali per il rinnovo del CCNL unico di settore, Utilitalia, Cisambiente Confindustria, Assoambiente e le Centrali cooperative stanno mantenendo un atteggiamento di grave chiusura e di immobilismo totale. La loro strategia è chiara: tirare a campare, rinviare, indebolire le tutele, abbassare i salari.

A quasi un anno dalla scadenza del CCNL, le Segreterie nazionali di FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e Fiadel hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale del settore igiene ambientale per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre.

Lavoratrici e lavoratori scioperano perchè vogliono lavorare in sicurezza, non rischiare la salute e la vita per far quadrare i conti a qualche impresa. Vogliono più prevenzione delle malattie professionali per tutte e tutte, a partire dagli over 55; pretendono salari adeguati dopo anni di forte inflazione e rincari insostenibili; rivendicano una nuova classificazione del personale che valorizzi le competenze e dia prospettive di carriera ai più giovani; esigono rispetto, visibilità e diritti per chi lavora negli impianti e negli appalti; chiedono un welfare contrattuale forte, indennità adeguate e tutele esigibili; difendono il diritto di sciopero per tutte e tutti indipendentemente dal loro ruolo.

Inoltre non accettano che il CCNL venga ridotto a uno strumento per aumentare i profitti delle imprese a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori; che la salute e la sicurezza siano ridotte ad un elemento di costo da comprimere; che la professionalità e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori vengano calpestate

Il messaggio è chiaro: o si rinnova il contratto per migliorare la vita di chi lavora, oppure continuerà una mobilitazione dura in ogni impresa e in ogni territorio del Paese.

A Parma è in programma un presidio dalle ore 8 davanti alla sede IREN in strada Baganzola. Intorno alle ore 10 è previsto un momento informativo dedicato agli organi di informazione.