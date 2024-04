Il 10 e l’11 aprile Innovation Days all’Università di Parma

È in programma per mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, sempre a partire dalle 9, al Centro congressi del Plesso Aule delle Scienze (Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma), Innovation Days, la “due giorni” di networking e mentoring per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale.

L’evento è organizzato dall’Università di Parma nell’ambito dell’Alleanza EU GREEN ed è la seconda tappa dell’Entrepreneurship Promotion Programme, il percorso che si svilupperà nel corso dell’anno in collaborazione con le altre 8 Università europee, partner dell’Ateneo nel progetto. Ad aprire i lavori sarà Daniel Milanese, Delegato del Rettore al Trasferimento tecnologico.

La maratona creativa è rivolta ad aspiranti imprenditrici e imprenditori appassionate/i di innovazione dell’Università di Parma: studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori, assegniste e assegnisti di ricerca, dottorande/i ed ex studentesse e studenti dell’Ateneo. Le iscrizioni sono chiuse.

Nel corso delle due giornate le partecipanti e i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova per creare soluzioni sui temi dell’agricoltura (Agriculture, food and environmental sustainability) e della biodiversità (Ecosystem biodiversity and function), i due cluster di ricerca attorno ai quali ruoteranno le sfide della competizione. L’evento sarà anche occasione per acquisire nuove competenze legate all’avvio di una startup e incontrare altre persone appassionate di innovazione e imprenditorialità.

Mentor esperti locali e internazionali – tra cui docenti, startupper e professionisti specializzati sui temi legati allo sviluppo tecnologico e d’impresa – accompagneranno i team nell’evoluzione della propria idea, dalla fase embrionale allo sviluppo di un vero e proprio progetto imprenditoriale, fino alla preparazione del pitch da presentare alla giuria nella fase conclusiva della competizione. Ci si potrà iscrivere sia singolarmente che in team.

L’evento si svolgerà in lingua inglese.

Maggiori dettagli al link: https://www.centritecnopolo.unipr.it/blog/2024/03/18/innovation-days-unipr-10-11-aprile/

Per informazioni: formazioneimprenditoriale@unipr.it