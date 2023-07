Il 10 luglio inaugurazione della sede del Polo Universitario Penitenziario di Parma

Sarà inaugurata lunedì 10 luglio, al civico 5 di vicolo dei Mulini, la sede del Polo Universitario Penitenziario (PUP) di Parma, nata dall’esigenza di portare all’esterno del carcere l’esperienza del PUP e quindi la conoscenza che la condizione detentiva può sviluppare attraverso stimoli, suggestioni, responsabilità e condivisione.

La sede, intesa come luogo culturale e di co-produzione di nuovi saperi, sarà inaugurata nel corso di un evento in programma a partire dalle 18.

Porteranno i propri saluti il Prorettore Vicario Paolo Martelli, le assessore e gli assessori del Comune di Parma Ettore Brianti, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi e Chiara Vernizzi. Interverrà la Delegata del Rettore ai Rapporti tra Università e carcere Vincenza Pellegrino, e, per l’associazione Anellodebole, Vincenzo Picone.

Nel corso dell’appuntamento verranno presentati i materiali prodotti nei laboratori di sociologia culturale che si svolgono in carcere e sarà presentato il numero zero della rivista “Cerchioscritti”, una newsletter realizzata insieme da studenti detenuti e non detenuti.

Il PUP di Parma fa parte della rete dei Poli esistenti in alcuni Atenei italiani, i quali negli anni hanno avviato progetti per garantire il diritto allo studio universitario alle persone detenute e oggi sono riuniti in una Conferenza nazionale (la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari – CNUPP).

La partecipazione all’evento, che si svolge in collaborazione con Istituti Penitenziari di Parma, è libera.