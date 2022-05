Il 12 maggio il Municipio si illumina di viola per la Giornata Mondiale della Fibromialgia

Anche quest’anno Parma aderisce alla Giornata Mondiale della Fibromialgia, supportando l’iniziativa “Facciamo luce sulla Fibromialgia” promossa dall’Associazione di Volontariato Cfu Italia Odv (Comitato Fibromialgici Uniti): giovedì 12 maggio il Palazzo Municipale si illuminerà di viola per sensibilizzare la cittadinanza riguardo questa sindrome cronica e invalidante che colpisce in Italia tra i 2 e 3 milioni di persone, di cui il 90 per cento donne.

La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica, la cui causa non è stata ancora chiarita. Recenti studi hanno dimostrato una sensibilizzazione centrale caratterizzata da una disfunzione dei circuiti neurologici preposti all’elaborazione degli impulsi provenienti da zone periferiche del cervello che regolano il dolore. La pluralità di sintomi evidenziati nella patologia sono principalmente il dolore muscolo scheletrico diffuso, seguito da affaticamento, rigidità, parestesie e bruciori, oltre a una limitata esecuzione delle normali attività, stanchezza cronica, problemi gastro-intestinali e altre problematiche. I malati non hanno diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, dato che la fibromialgia non è inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).