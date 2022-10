Il 14 ottobre 76ª Assemblea Annuale di CNA Parma: focus su emergenza energetica e sfide per le PMI

Durante la parte pubblica dell’Assemblea Annuale che si terrà venerdì 14 ottobre presso l’Auditorium Carlo Gabbi del Green Life di Crédit Agricole, sala gentilmente concessa da Crédit Agricole Italia, CNA Parma organizza il dibattito dal titolo: “Efficienza energetica, nuove tecnologie e caro bollette: le sfide future delle PMI”. L’appuntamento avrà inizio alle ore 17.00 con i saluti istituzionali del Prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, del Sindaco di Parma Michele Guerra e del Presidente della Provincia di Parma, Andrea Massari. I lavori, condotti dalla presentatrice Ilaria Notari, proseguiranno con l’introduzione del Presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi e con gli interventi del Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia Vittorio Ratto e dell’Amministratore Delegato di Ali Energia Ing. Ivan Lion. In seguito, verrà illustrata l’indagine CNA, dal titolo: “Caro Energia: l’avvio della crisi e il picco dei prezzi energetici”, a cura di Barbara Gatto, Responsabile Dipartimento Politiche Ambientali CNA Nazionale. Successivamente, seguirà il dibattito sul tema “Efficienza energetica, nuove tecnologie e caro bollette: le sfide future delle PMI”. Tra gli ospiti presenti: la Senatrice On. Silvia Fregolent, l’Ass. allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, la Vice Presidente di CNA Nazionale Elena Calabria e il Componente del Collegio ARERA Gianni Castelli che si confronteranno in una libera conversazione coordinata dal giornalista Stefano Agnoli.

PROGRAMMA

Ore 16.30 – Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 17.00 – Saluti Istituzionali: Antonio Lucio Garufi Prefetto di Parma, Michele Guerra Sindaco di Parma, Andrea Massari Presidente Provincia di Parma

Ore 17.15 – Introduzione di Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma

Ore 17.30 – Intervento Rappresentanti Sponsor: Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia e Ing. Ivan Lion Amministratore Delegato di Ali Energia.

Ore 17.45 – Presentazione indagine CNA “Caro Energia: l’avvio della crisi e il picco dei prezzi energetici”, a cura di Barbara Gatto, Responsabile Dipartimento Politiche Ambientali CNA Nazionale.

Ore 18.00 – Conversazione sul tema: “Efficienza energetica, nuove tecnologie e caro bollette: le sfide future delle PMI”. Ne discutono: Silvia Fregolent Senatrice, Vincenzo Colla Ass. allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione della Regione Emilia Romagna, Elena Calabria Vice Presidente di CNA Nazionale e Gianni Castelli Componente del Collegio ARERA.



Conduce la conversazione: Stefano Agnoli, giornalista

Ore 19.00 – Consegna Riconoscimenti Associati CNA Parma

Ore 19.30 – Conclusione dei lavori e Light buffet