Il 15 giugno il Premio Strega a Parma: la sestina dei finalisti nel Cortile della Casa della Musica

Proseguendo le tappe di presentazioni e incontri con i lettori in attesa della finale del 4 luglio i sei finalisti del Premio Strega 2024 saranno a Parma nel Cortile d’onore di Casa della Musica il prossimo sabato sera.

Sabato 15 giugno alle ore 18.30 il suggestivo Cortile d’Onore di Casa della Musica sarà il palcoscenico del più importante riconoscimento letterario italiano con i finalisti che concorreranno per aggiudicarsi la 78ª edizione del Premio che, fin dalla sua nascita, è stato indice dei gusti letterari degli italiani, raccontando il nostro paese e documentandone la lingua, i cambiamenti, le tradizioni.

L’evento, organizzato dal Comune di Parma e dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione consigliata al link

https://www.comune.parma.it/prenota/app/#/eventi/incontri.

Sarà presente un bookshop a cura di Mondadori Bookstore Ghiaia.

I finalisti della LXXVIII edizione sono: Donatella Di Pietrantonio, Dario Voltolini, Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Raffaella Romagnolo e Tommaso Giartosio.

La novità dell’aggiunta di un titolo alla tradizionale cinquina finalista è dovuta all’art. 7 del regolamento di votazione: “Se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo (così definito secondo la classificazione delle associazioni di categoria e le conseguenti valutazioni del Comitato direttivo), accede alla seconda votazione quello con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei candidati.”

Come dal 1953 il vincitore, o la vincitrice, sarà proclamato nella fascinosa scenografia di cariatidi e mosaici realizzata dal Vasari nel Ninfeo di Villa Giulia. La cerimonia si terrà giovedì 4 luglio e sarà seguita in diretta televisiva da Rai Tre, ma Parma è tra le città privilegiate dallo Strega Tour, manifestazione che dà la possibilità di vivere le presentazioni dei libri in lizza direttamente dalla voce degli autori.