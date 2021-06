Il 15 giugno “Premio Rotary Parma Est” al miglior violinista

Martedì 15 giugno 2021 alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine (Via Duse, 1/a), si terrà la finale del «Premio Rotary Parma Est al miglior giovane musicista», aperta gratuitamente al pubblico previa prenotazione. In lizza cinque allievi della Scuola di Violino del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” – Silvia Borghese, Sofia Ceci, Daniel Mojsoski, Lisa Pivato e Bianca Rabaglia – che, accompagnati al pianoforte da Angelo Aliberti e Yoko Kimura, interpreteranno musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Max Bruch, Camille Saint-Saëns e Pablo de Sarasate. I giovani musicisti saranno giudicati da una giuria composta da Mario Barbieri del Rotary Club Parma Est, Riccardo Ceni, direttore del Conservatorio “Arrigo Boito”, e Cristina Ferrari, direttore artistico della Fondazione Teatri di Piacenza.

Si tratta dell’ottava edizione della Borsa di Studio istituita dal Rotary Parma Est, che negli anni passati era stata destinata a laureati e dottorandi dell’Università di Parma e che, dal 2019, è rivolta ai giovani talenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Se l’anno passato era stata assegnata una borsa di studio al miglior allievo della scuola di pianoforte, nel 2021 il Rotary ha scelto di suddividere il premio in due parti: una borsa di studio da 2.500 euro verrà assegnata a un talento della scuola di violino mentre, in ottobre, una borsa di studio di pari valore sarà destinata al miglior allievo della scuola di composizione. L’iniziativa valorizza i principi ispiratori dell’appartenenza al Rotary con un’attenzione particolare per la comunità locale, in tutti i suoi aspetti, dagli ambiti culturali, a quelli sociali e culturali. In questo senso, con l’assegnazione delle borse di studio il Rotary offre a giovani talenti un aiuto per la loro crescita professionale e artistica. Un progetto concreto nel segno del motto che il Rotary “connette il mondo” ed è “capace di offrire opportunità”.

Al termine del concerto di martedì 15 giugno, la giuria sceglierà il vincitore e la borsa di studio sarà consegnata dal presidente del Rotary Parma Est, Giancarlo Buccarella. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per prenotare è necessario collegarsi al link www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021, e inserire i dati di ogni spettatore. La serata potrà essere seguita anche in diretta streaming sul Canale YouTube del Conservatorio “Arrigo Boito”