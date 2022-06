Il 17 giugno la 1000 Miglia farà tappa a Parma

Un’occasione unica per la nostra città che potrà mostrare la sua bellezza al mondo. Le auto, dopo aver affrontato la Cisa, arriveranno in città, orario previsto della prima vettura 20:45, da via Spezia, raggiungeranno Piazza Garibaldi per il controllo orario, successivamente sfileranno in via Cavour, in piazza Duomo e arriveranno al Parco Ducale che le accoglierà per la notte.