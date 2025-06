Il 18 giugno “Info Day” Parma Capitale Europea dei Giovani 2027

Il percorso che condurrà Parma a diventare Capitale Europea dei Giovani 2027 si arricchisce di un importante momento di confronto e partecipazione. Mercoledì 18 giugno, alle ore 17, si terrà infatti l’Info Day Parma EYC2027, all’Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore (Piazza Garibaldi, 19).

L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per presentare la call for ideas rivolta a tutte le realtà del territorio parmense, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente enti, associazioni, istituzioni e organizzazioni nella co-progettazione delle attività che animeranno il programma di Parma EYC2027. Durante l’incontro saranno illustrate le modalità di partecipazione alla call, i criteri di valutazione oltre che gli ambiti di azione del progetto, la cornice strategica entro cui sviluppare le proposte, gli obiettivi, i risultati attesi e gli impatti previsti per l’anno del titolo.

Un momento di approfondimento pensato per favorire la massima condivisione, confronto e interazione tra tutti gli attori interessati, in un’ottica di governance partecipata e di costruzione condivisa del percorso verso il 2027.