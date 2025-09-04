Il 18 settembre Welcome Night: il benvenuto dell’Università e della città a chi studia a Parma

C’è una data di metà settembre che studentesse e studenti vecchi e nuovi dell’Università di Parma devono assolutamente appuntarsi. È il 18 settembre: la data della Welcome Night, la festa speciale di benvenuto che Università e Comune di Parma dedicano a chi studia a Parma.

Una sorta di “notte di inizio anno”, come dice anche il claim, “per chi arriva e per chi torna all’Università”. Per le matricole, cioè chi arriva per la prima volta ed è nuova iscritta o nuovo iscritto, ma anche per le persone già iscritte e che fanno già parte della comunità Unipr: una grande festa per tutte e per tutti, aperta anche a un pubblico più ampio che voglia partecipare.

L’iniziativa, al debutto, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa al ParmaUniverCity Info Point dal Rettore Paolo Martelli, dal Sindaco Michele Guerra, dalla Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli Studenti Isotta Piazza e dall’Assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi, che ne hanno sottolineato l’idea di fondo e gli intenti rimarcando la sinergia tra le due istituzioni, pienamente in linea con lo spirito di Parma Città Universitaria.

A dare il benvenuto infatti non è solo l’Ateneo ma anche il Comune, la città: che è quella in cui queste ragazze e questi ragazzi hanno scelto di studiare e in parecchi casi anche di vivere, considerando l’alta percentuale di fuori sede dell’Università di Parma (terza in Italia per attrattività di fuori sede dopo Bologna e Venezia), e per la quale queste ragazze e questi ragazzi rappresentano una presenza preziosa, un valore aggiunto.

«Sarà una grande festa di inizio anno, e ci fa davvero piacere che a dare il benvenuto a studentesse e studenti vecchi e nuovi siano l’Università e il Comune insieme. È l’abbraccio dell’Ateneo e della città a ragazze e ragazzi che hanno scelto questa Università e questa città, e che qui trascorreranno anni importanti: accoglierli insieme è doveroso, ed è perfettamente nello spirito di Parma Città Universitaria», ha esordito il Rettore Paolo Martelli, che ha aggiunto: «Parma è una città universitaria vera, ormai, grazie al percorso di stretta e virtuosa collaborazione che abbiamo compiuto in questi anni proprio con l’Amministrazione comunale di Parma e con gli altri Comuni della provincia. Andiamo orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto e che otterremo, tutti insieme, grazie alla capacità di fare sistema».

«L’Università rappresenta una parte fondamentale dell’identità della nostra città – ha osservato il Sindaco Michele Guerra – che si costruisce negli anni sulla capacità che abbiamo di attrarre e accogliere le studentesse e gli studenti che arrivano da ogni parte di Italia. Le molte intelligenze che l’Ateneo intercetta scelgono spesso di rimanere a Parma, proprio perché la città sa essere ospitale, si dimostra viva e a misura delle ambizioni e dei progetti di questi giovani. Con il Rettore continuiamo a lavorare per migliorare i servizi e per ampliare gli spazi a vantaggio della popolazione studentesca, proseguendo un’azione congiunta che in questi anni ci ha permesso di raggiungere risultati concreti e traguardi importanti. La notte di benvenuto organizzata in Ghiaia sarà una splendida occasione per ribadire la sinergia che anima i progetti di Parma Città Universitaria»

«La Welcome Night sarà un momento di sano divertimento, di aggregazione e di accoglienza festosa di tutte le studentesse e di tutti gli studenti che arriveranno in piazza Ghiaia per stare insieme, ascoltare band e dj set – ha aggiunto la Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli Studenti Isotta Piazza – ma anche per avere la possibilità di conoscere tutti i servizi dell’Ateneo dedicati a loro, insieme a quelli offerti da ER.GO e dal Comune, attraverso i punti informativi al ParmaUniverCity Info Point. Questa iniziativa si inserisce all’interno dell’ampio progetto che punta a rendere Parma sempre più città universitaria e a far sì che possa essere ancora più attrattiva e accogliente per tutte le studentesse e tutti gli studenti che decidono di intraprendere un loro percorso di studio e di vita nel nostro Ateneo e nella nostra città».

«Con la Welcome Night – ha concluso l’Assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi – vogliamo dare un segnale concreto di attenzione alle ragazze e ai ragazzi che scelgono Parma come città di studio e spesso anche di vita. Accanto all’Università, il Comune è al loro fianco con servizi rinnovati e sempre più vicini ai bisogni delle nuove generazioni: dai Centri Giovani, all’Informagiovani, fino al Punto Giovani, che rappresentano spazi di orientamento, crescita, socializzazione e partecipazione. È questo lo spirito che ci guida anche verso Parma Capitale Europea dei Giovani 2027: costruire una città che ascolta, accoglie e valorizza il protagonismo delle nuove generazioni».

Si comincia alle 18.30 e si finisce alle 23.30: sarà, come si diceva, prima di tutto una festa, con band musicali e dj set. Nel corso della serata si altereranno le band Alberi Noi, Caledune e Menura, e per il dj set DJ Turfy. La Ghiaia sarà “aperta”: gli esercizi della piazza e delle vicinanze che hanno aderito all’iniziativa esporranno una vetrofania della Welcome Night e proporranno una speciale scontistica e/o pacchetti ad hoc per chi parteciperà alla serata.

È una scelta ben precisa, quella della centralissima piazza Ghiaia, nel cuore della città, come sede della prima Welcome Night. In Ghiaia l’Ateneo ha tra l’altro il suo ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione, comunicazione e accoglienza nel sottopasso del Ponte Romano: per tutta la serata della Welcome Night il ParmaUniverCity Info point sarà aperto, a disposizione per informazioni sull’Ateneo, sulla città e su servizi e opportunità per studentesse e studenti Unipr. Oltre al personale dell’Università di Parma ci saranno anche a operatori e operatrici del Comune, dell’Informagiovani e di ER.GO, a coprire un amplissimo ventaglio di richieste di informazioni.