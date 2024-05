Il 1°giugno le strade cittadine colorate di rosa: torna Strawoman® Parma Retail

Dopo il successo della scorsa edizione, torna il tour StraWoman® 2024 che vedrà le strade d’Italia tingersi nuovamente di rosa.

StraWoman® è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport e del divertimento.

Nata nel 2011, giunge quest’anno alla 14^ edizione. StraWoman® non è solo una corsa-camminata non competitiva, ma un momento di festa all’insegna di sport, musica, divertimento, benessere e solidarietà, dedicata a tutte le donne e ai loro accompagnatori.

L’ unico requisito per partecipare è avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi!

Nell’edizione 2024 sono previste 13 tappe: Brescia (05/05), Milano (12/05), Piacenza (18/05), Parma (01/06), Bergamo (15/06), Como (22/06), Cremona (22/09), Torino (29/09), Varese (06/10), Monza (13/10), Roma (20/10), Mazara del Vallo – Trapani (20/10) e Novara (23/11), tappa conclusiva del tour e che si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

PARMA – StraWoman Parma Retail, patrocinata dal Comune di Parma, è prevista sabato 1 giugno. Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 presso Parma Retail, dove, nell’area interamente dedicata alle partecipanti, ci si potrà iscrivere, ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive. Non mancheranno il riscaldamento e la musica di Radio Bruno, la radio ufficiale dell’evento.

Alle ore 17.00 il via! La camminata di 5 km è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni e medaglia di partecipazione attenderanno tutte le partecipanti. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento!

MISSION – StraWoman® sostiene da sempre lo sport come motore di cambiamento sociale e per l’edizione 2024 corre insieme a We World per fermare la violenza sulle donne. Aggiungendo 1 euro all’iscrizione si potrà infatti garantire supporto agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza. Con l’obiettivo di aiutarle a riprendere in mano la loro vita, We World mira alla costruzione di un mondo libero dalla violenza contro le donne.

ISCRIZIONI – La quota di iscrizione è di 13.00 € e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica. Ci si può iscrivere online tramite il sito https://www.strawoman.it/iscriviti-online-parma-1-giugno/.

NATURAL POINT – Natural Point con la linea di integratori Magnesio Supremo® da 30 anni promuove il raggiungimento del benessere. L’attività fisica è parte essenziale per vivere una vita piena ed in salute, a questo si unisce una sana alimentazione e quando necessario una corretta integrazione. Sosteniamo iniziative che permettano di riscoprire e ritrovare la voglia di muoversi, prendersi cura di sè e socializzare per sbloccare il pieno potenziale della propria vita, ritrovando il benessere psico-fisico e mantenere il proprio stato di salute.

Lafarmacia. – Lafarmacia., brand retail del Gruppo Hippocrates Holding S.p.A Società Benefit, leader nel settore farmaceutico, si unisce a StraWoman, l’evento sportivo che celebra l’empowerment femminile attraverso lo sport e il benessere. Questa partnership mira a promuovere il benessere psico-fisico e a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. “Questa collaborazione riflette il nostro impegno verso la salute e l’empowerment, e siamo entusiasti di supportare StraWoman nel suo percorso per ispirare e motivare donne in tutta Italia.” hanno commentato i co-Ceo e co-Fondatori di Hippocrates Holding, Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino.

ORGANIZZAZIONE TECNICA – L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

MARKETING & COMUNICAZIONE – StraWoman® è un concept di Eventi WoW, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Fluo Run®, Babbo Running® e 31 Run.

Tutte le informazioni su https://www.strawoman.it/