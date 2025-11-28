Il 2 dicembre, Giornata del Dono: “Giving Tuesday” all’Università di Parma

Martedì 2 dicembre l’Università di Parma aderisce alla Giornata mondiale del Dono. In Sede centrale e al Campus Scienze e Tecnologie è infatti previsto un Giving Tuesday con diverse iniziative.

In occasione del Giving Tuesday l’Ateneo, nell’ambito delle iniziative EU GREEN, insieme ad AVIS Parma, ADMO Emilia-Romagna ed Emporio Solidale di Parma, invita studentesse, studenti e personale a scoprire il valore del volontariato e a sostenere, con un gesto concreto, chi vive situazioni di difficoltà.



Dalle 9 alle 15.30, nel Plesso Aule delle Scienze del Campus Scienze e Tecnologie e nella Sede centrale di via Università, volontari e volontarie di AVIS e ADMO saranno presenti per fornire tutte le informazioni necessarie per diventare donatori e donatrici.

Sempre dalle 9 alle 15.30, nel Plesso Aule delle Scienze, l’Ateneo organizza una colletta alimentare a favore dell’Emporio Solidale di Parma.

I prodotti più utili:

prodotti per l’infanzia

prodotti per l’igiene

zucchero

altri prodotti a lunga conservazione, come legumi in scatola e tonno

Tutte le info nella pagina dedicata: https://www.unipr.it/node/110439