Il 2 novembre riapre il ParmaUniverCity Info Point

Lunedì 2 novembre riapre il ParmaUniverCity Info Point, vera e propria “porta aperta” dell’Ateneo nel cuore della città, tra piazza Ghiaia e borgo Romagnosi, nel sottopasso del Ponte Romano. Ampliati gli orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19 e, per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie, anche il sabato dalle 10 alle 13.

Al ParmaUniverCity Info Point, attivo da ottobre 2018, si svolge (con il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria) attività di informazione e divulgazione sull’Università verso qualsiasi tipo di utente, si mette a disposizione materiale illustrativo sull’Ateneo (dépliant, brochure, cartoline e altro su offerta formativa, servizi per lo studio e oltre lo studio, eventi organizzati dall’Università, ecc.) e si vende il merchandising “targato” Università di Parma, dalle borracce alle penne, dagli shopper in stoffa ai foulard, dalle t-shirt alle felpe con il logo di Ateneo, dagli zainetti alle cravatte e alla cancelleria varia.

Durante l’estate il ParmaUnivercity Info Point è stato il “Welcome Point Matricole”, punto estivo dell’Ateneo di informazione e accoglienza per i futuri studenti, in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. Circa 2800 persone si sono rivolte alla struttura per avere informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo.

Come contattare il ParmaUniverCity Info Point: