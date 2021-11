Il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti: un seminario a Palazzo del Governatore

Si svolgerà sabato 20 novembre a Palazzo del Governatore la mattinata di studio “L’arte come cura e benessere” inserita nel progetto “Tempo Al Tempo – L’ arte ha le ali e ha bisogno di volare in libertà” di Mus-e Parma, organizzata in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il seminario (la partecipazione al quale è su invito) sarà videoregistrato e disponibile da dicembre sul canale YouTube Mus-e Parma e Italia.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle progettualità di Parma 2020+21, è realizzato con il sostegno del Comune di Parma, il patrocinio della Regione Emilia Romagna, è dedicato ad Anna Cattaneo, illustratrice e fondatrice di Mus-e Parma, e ha preso avvio dal cuore della città lo scorso ottobre per offrire gratuitamente ai bambini e alle bambine delle scuole primarie di Parma e di tutta Italia nuove esperienze di integrazione attraverso il linguaggio artistico.

Il programma della mattinata con inizio alle 9.30 .

Saluti delle Autorità: Sergio Bernasconi – Mus-e Parma, Francesca Velani – Parma 2020+21, Carla Dini – Fondazione Monteparma.

Apertura del seminario con la performance dal vivo “Kairos e Chronos. Il tempo è uno?” realizzata dalla classe 4A della scuola Primaria Pezzani di Parma e dalle artiste Mus-e Parma, con Stefania Maceri (teatro) e Federica Olari (musica).

Seguirà la tavola rotonda “Arte e salute: riflessioni ed esperienze” con gli interventi di:

Enzo Grossi (Fondazione Villa Santa Maria, Como); Alfredo Raglio (ICS Maugeri-Università degli Studi di Pavia); Francesca Velani (Coordinatrice Parma 2020+21); Rita Costato Costantini (Coordinatrice nazionale Mus-e Italia); Ailem Carvajal (Artista e Coordinatrice artistica di Mus-e Parma); Barbara Olga Melita Clemenza (Direzione Didattica di via Fratelli Bandiera, Parma); Mara Montagna (Insegnante progetto Mus-e Parma).

Modereranno gli interventi Sergio Bernasconi (Presidente Mus-e Parma) e Alida Guatri (coordinatrice Locale Mus-e Parma).

Nella mattinata ci sarà la visione e presentazione del video artistico “Tempo al tempo” a cura di Isabella Prealoni.

All’ingresso di Palazzo del Governatore è inoltre visitabile la mostra fotografica dedicata all’esperienza Mus-e, realizzata da A.Ceci e I.Prealoni oltre all’installazione sonora “La pazienza dei minuti” con 25 metronomi, a cura di Ailem Carvajal.

L’organizzazione dell’evento è a cura del direttivo di Mus-e Parma: Sergio Bernasconi, Stefano Bussolati, Alida Guatri e Ailem Carvajal.

Per info: guatri.parma@mus-e.it; www.mus-e.it; Cell 349 1793712