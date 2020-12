Il 21 Dicembre si riunisce il Consiglio dell’Unione Pedemontana: al voto i bilanci preventivi dell’ente e di Pedemontana Sociale

Lunedì 21 dicembre torna a riunirsi in videoconferenza il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense, con un importante ordine del giorno.

Tra i diversi punti all’Ordine del giorno che verranno sottoposti all’approvazione del parlamentino pedemontano, ci sono infatti l’approvazione dei bilanci di previsione 2021/2023 dell’Unione e di Azienda Pedemontana Sociale, oltre all’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023.

Al voto del Consiglio anche la convenzione con la Provincia di Parma per la gestione dei finanziamenti del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact), per la realizzazione degli eventi realizzati dall’Unione in occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.

La seduta che si svolgerà online a partire dalle ore 18.30, in osservanza delle misure di prevenzione del contagio da covid-19, e potrà essere, come sempre, seguita in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.

La convocazione del Consiglio, l’ordine del giorno integrale e il link alla diretta streaming, sono disponibili come sempre sul sito www.unionepedemontana.pr.it.