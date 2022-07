Il 21 luglio Ginevra di Marco con Francesco Magnelli alla Casa della Musica

“MUSICA IN-CHIOSTRO”, la collaterale di suoni e parole del FESTIVAL DELLA PAROLA, ritorna anche quest’anno alla Casa della Musica di Parma. Il secondo appuntamento dell’edizione 2022 è infatti in cartellone per giovedì 21 luglio, alle ore 21.15, nel chiostro di Palazzo Cusani in Piazzale San Francesco, 1, con UNA QUESTIONE PRIVATA, di e con GINEVRA DI MARCO e FRANCESCO MAGNELLI.

Una serata all’insegna di due grandi musicisti che per l’occasione presentano un repertorio che ripercorre la loro intera carriera, accompagnato da aneddoti e storie inedite. La narrazione comincia dalla storia di “Epica Etica Etnica Pathos” (l’ultimo album in studio dei CCCP), passa attraverso il racconto degli anni con i CSI e arriva a “Stazioni Lunari”, una ricerca musicale volta a riscoprire i pezzi della tradizione popolare. Un lungo viaggio, di parole e musica, in cui ritroviamo gli incontri con Luis Sepulveda e una speciale dedica a due grandi personaggi dei quali quest’anno ricorre il centenario dalla nascita: Margherita Hack e Beppe Fenoglio.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium della Casa della Musica.

“MUSICA IN-CHIOSTRO” proseguirà poi la sua programmazione con i due appuntamenti di giovedi 28 luglio, sempre alla Casa della Musica, e venerdì 9 settembre, alla Corte Agresti di Traversetolo, rispettivamente dedicati a NOTE NEL SILENZIO, ovvero alle musiche di compositrici donne che nel corso dei secoli sono rimaste all’ombra e ostacolate nella loro attività dagli uomini, e all’omaggio a Pier Paolo Pasolini di Franco Arminio, il più pasoliniano dei poeti contemporanei, con LA POESIA È DEI SANTI E DELLE BESTIE.